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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 28 يناير 2024: شراء عقار

برج العذراء
برج العذراء

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأحد 28 يناير 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العذراء وحظك اليوم الأحد 28 يناير 2024

تأكد من أنك جيد في حياتك الشخصية والمهنية اليوم، التعامل مع الثروة بذكاء في حين أن أي مشكلة طبية كبيرة لن تزعج اليوم. 

توقعات برج العذراء عاطفيا 

سيكون حبيبك حساسًا وقد يؤدي ذلك إلى مشكلات بسيطة تحتاج إلى حل قبل انتهاء اليوم، الاحتكاكات البسيطة هي جزء من العلاقة وسيحدث هذا في حياتك أيضًا. 

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

كن حذرًا أثناء المشاركة في رياضات المغامرة بما في ذلك ركوب الدراجات الجبلية والأنشطة تحت الماء، مارس اليوجا أو التأمل لتحافظ على صحتك العقلية. 

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

ستطرق الفرص الجديدة الباب وقد تفكر في الانضمام إلى مكان جديد، سيحتاج أولئك الذين يعملون في مجال الطيران والضيافة والبناء إلى العمل الإضافي. 

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة 

اليوم مناسب أيضًا لشراء عقار قد يمنحك عائدًا جيدًا في المستقبل، يقوم بعض مواليد برج العذراء أيضًا بتسوية النزاعات المالية مع الأشقاء، سوف ترث الأنثى المتزوجة أيضًا جزءًا من العقار.

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