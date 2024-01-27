ماذا قال هادي الباجوري عن طليقته ياسمين رئيس؟.. وهذه حقيقة «سفاح الجيزة 2»

تحدّث المخرج هادي الباجوري عن طليقته الفنانة ياسمين رئيس وإمكانية عودة العمل معها مرة أخرى بعد انفصالهما منذ عامين.

هادي الباجوري

هادي الباجوري وياسمين رئيس



وقال "الباجوري" ببرنامج "et بالعربي": "ياسمين ممثلة شاطرة جدًا وأنا طول عمري مؤمن بيها كممثلة وده عمره ما هيتغير".

وتابع: "هفضل مؤمن بيها كممثلة وبموهبتها وده ملوش علاقة بحاجة تانية".



مسلسل “البحث عن عُلا”



وبشأن الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، فأضاف: "أعتقد ان إحنا قدرنا نعمل ان الموسم الثاني يكون أحلى من الأول وأتمنى ده يكون رأي الناس ويحبوه.. أنا بضحك لما بتفرج عليه".



طلاق هادي الباجوري وياسمين رئيس



وأعلنت ياسمين انفصالها عن هادي الباجوري في فبراير 2022 ، وذلك عبر حسابها على تويتر، وعلقت وقتها مستشهدة بآية قرانية: "(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) صدق الله العظيم الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

سفاح الجيزة



هل يوجد جزء ثانٍ من «سفاح الجيزة»؟



كشف المخرج هادي الباجوري عن إمكانية تقديم جزء ثان من مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة الفنان أحمد فهمي بعد النجاح الكبير الذي حصده المسلسل خلال عرضه.

وقال الباجوري خلال استضافته ببرنامج "et بالعربي" عن جزء ثانٍ من مسلسل سفاح الجيزة، قائلًا: "مفكرتش ممكن يتعمل إزاي بس لو قعدنا نفكر هتلاقي أكثر من فكرة، الجزء الثاني أو الثالث دا لسه حاجة مفتوحة والمسلسل دا ماكنش إنتاجي دا إنتاج طارق نصر، اتكلمنا أنا وهو وإحنا بنصور متكلمناش في حاجة معينة ماعملناش ميتينج الطبيعي، وأنت بتشتغل بتحس وبتشوف الناس مبسوطة إزاي وإنت بتسلم الحلقات الأخيرة من المسلسل تفتح موضوع الجزء الثاني من المسلسل، قلت لطارق إنت كمنتج لازم تعمل جزء تاني وتالت ولازم تكمل على اللي إنت فتحته، سواء أنا المخرج أو حد تاني، بالنسبالي أنا لسه مفكرتش في موضوع الجزء التاني".