عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ماذا قال هادي الباجوري عن طليقته ياسمين رئيس؟.. وهذه حقيقة «سفاح الجيزة 2»

صدى البلد

تحدّث المخرج هادي الباجوري عن طليقته الفنانة ياسمين رئيس وإمكانية عودة العمل معها مرة أخرى بعد انفصالهما منذ عامين.

هادي الباجوري 

هادي الباجوري وياسمين رئيس 


وقال "الباجوري" ببرنامج "et بالعربي": "ياسمين ممثلة شاطرة جدًا وأنا طول عمري مؤمن بيها كممثلة وده عمره ما هيتغير".
وتابع: "هفضل مؤمن بيها كممثلة وبموهبتها وده ملوش علاقة بحاجة تانية".


مسلسل “البحث عن عُلا” 
 

وبشأن الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، فأضاف: "أعتقد ان إحنا قدرنا نعمل ان الموسم الثاني يكون أحلى من الأول وأتمنى ده يكون رأي الناس ويحبوه.. أنا بضحك لما بتفرج عليه".

بقدرات جبارة .. أفضل موبايل نوكيا بكاميرا 50 ميجابكسل 

نتنياهو: بدون الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية لغزة لن نكمل أهداف الحرب


طلاق هادي الباجوري وياسمين رئيس 
 

وأعلنت ياسمين انفصالها عن هادي الباجوري في فبراير 2022 ، وذلك عبر حسابها على تويتر، وعلقت وقتها مستشهدة بآية قرانية: "(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) صدق الله العظيم الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

سفاح الجيزة 


هل يوجد جزء ثانٍ من «سفاح الجيزة»؟


كشف المخرج هادي الباجوري عن إمكانية تقديم جزء ثان من مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة الفنان أحمد فهمي بعد النجاح الكبير الذي حصده المسلسل خلال عرضه.
وقال الباجوري خلال استضافته ببرنامج "et بالعربي" عن جزء ثانٍ من مسلسل سفاح الجيزة، قائلًا: "مفكرتش ممكن يتعمل إزاي بس لو قعدنا نفكر هتلاقي أكثر من فكرة، الجزء الثاني أو الثالث دا لسه حاجة مفتوحة والمسلسل دا ماكنش إنتاجي دا إنتاج طارق نصر، اتكلمنا أنا وهو وإحنا بنصور متكلمناش في حاجة معينة ماعملناش ميتينج الطبيعي، وأنت بتشتغل بتحس وبتشوف الناس مبسوطة إزاي وإنت بتسلم الحلقات الأخيرة من المسلسل تفتح موضوع الجزء الثاني من المسلسل، قلت لطارق إنت كمنتج لازم تعمل جزء تاني وتالت ولازم تكمل على اللي إنت فتحته، سواء أنا المخرج أو حد تاني، بالنسبالي أنا لسه مفكرتش في موضوع الجزء التاني".

مسلسل البحث عن علا هادي الباجوري وياسمين رئيس هادي الباجوري طلاق هادي الباجوري وياسمين رئيس هل يوجد جزء ثان من سفاح الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

بفستان الفرح.. أول صورة لـ رامي صبري مع شقيقته بعد عقد قرانها

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

موضوعات متعلقة

لماذا حذرنا النبي من تفسير الأحلام التي ننساها عند الاستيقاظ؟ يجب عليك تنفيذ أمرين

ما فضل قراءة القرآن في الصلاة؟.. اعرف حقيقة ثوابه 10 أضعاف تلاوته خارجها

متى يجب قراءة سورة الواقعة للرزق؟ .. احرص عليها قبل هذا الموعد

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة يقضي لك 100 حاجة ويحقق المستحيل

مدن الجيل الرابع في 9 سنوات .. الجمهورية الجديدة بلا تكدس

أذكار بعد الصلاة .. 1500 حسنة في ميزان المسلم بعد كل فريضة

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

3 أمور تجعل حياتك هادية ومرتاح البال ..علي جمعة يوضحها

ترشيحاتنا

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بإسقاط حكومة نتنياهو

المرصد السوري: انفجارات قرب قاعدة أمريكية بمحافظة الحسكة

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

أحدث أسعار فورد فوكس في مصر

مؤتمر الرخاء .. أحمد موسى: تكريم محمد أبو العينين أفضل رجل صناعة بأفريقيا

ماذا قال هادي الباجوري عن طليقته ياسمين رئيس؟.. وهذه حقيقة «سفاح الجيزة 2»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة

فوائد غير متوقعة لتناول العيش الشامي

فوائد حليب الماعز للجسم .. لن تتوقع

3 مفاجآت جديدة من هاني الناظر .. ماذا فعل؟

فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية للحفاظ على الولاء للوطن وسط التحديات.. صور وفيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ