يحيى الدرع : سعادتي لا توصف بالتتويج بالأمم الإفريقية والجماهير كلمة السر

أبدى يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد عن سعادته الغامرة بتتويج مصر بلقب بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري .

انتزع منتخب مصر لكرة اليد لقب بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري بعد فوزه على الجزائر بنتيجة 29/21 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة وسط حضور جماهيري كبير .

وقال الدرع إن فوز مصر بلقب بطولة الأمم الإفريقية جاء عن جدارة واستحقاق نتيجة الأداء المميز الذي قدمه المنتخب طوال مشواره بالبطولة مشيرا إلى أن الجميع داخل المنتخب الآن يبحث عن التتويج بميدالية أولمبية خلال المشاركة بأولمبياد باريس 2024 المقبلة موجها شكرا إلى الجماهير المصرية لدعمها الكبير للمنتخب طوال مباريات البطولة .

ورفع منتخب مصر لكرة اليد رصيده في التتويج بلقب الأمم الإفريقية إلى 9 ألقاب أعوام 1991، 1992، 2000، 2004، 2008، 2016، 2020، 2022 ، 2024 .



وتضم قائمة المنتخب المصري 20 لاعبًا، في الأمم الإفريقية 2024 وهم “كريم هنداوي، محمد علي، محمد عصام الطيار، أحمد هشام سيسا، مازن رضا، علي زين، عبد الرحمن فيصل، حسن قداح، أحمد خيري، يحيى الدرع، سيف الدرع، يحيى خالد، مهاب سعيد، محسن رمضان، محمد سند، أكرم يسري، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، وخالد وليد“.

ويتأهل الفائز بكأس الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.