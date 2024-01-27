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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في دقائق .. طريقة عمل فطائر الشواية

فطائرالشواية
فطائرالشواية

الفطائر من الوجبات اللذيذة والسريعة في تحضيرها، ويحبها الكبار والصغار وهي عجينة تتكون من الدقيق والحليب وحشو من الدجاج والخضار، وهي مكونات مغذية وسريعة في التحضير ويمكن تحضيرها كوجبات لأطفال وفيما يلى طريقة عمل فطائر الشواية.

طريقة عمل فطائر الشواية

المقادير:

  • كوب وربع من الحليب الدافئ.
  • ملعقة كبيرة  خميرة فورية.
  • ثلث كوب من الزيت.
  • ملعقة كبيرة من السكر.
  • 3 أكواب ونصف من الدقيق.
  • نصف ملعقة صغيرة من الملح.

 الحشو:                                                        

  • حبة كبيرة من البصل المفروم.
  • 3 فصوص من الثوم المهروس.
  • نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة مكعبات.
  • 2 حبة من الجزر المبشور.
  • فلفل أخضر حلو.
  • ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
  • فلفل أحمر رومي.
  • ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج
  • القليل من الملح

طريقة التحضير

  1. رشة من البابريكا نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط اللبن مع الخميرة والسكر ونقلبهم جيداً ونتركهم لمدة عشر دقائق.
  2. بعد ذلك نقوم بإضافة ثلث كوب من الزيت والملح مع التقليب المستمر، ثم نضيف الدقيق بشكل تدريجي مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية.
  3. ندهن العجينة بقليل من الزيت ونغطيها ونتركها لتخمر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
  4. في هذا الوقت نقوم بتحضير مكونات الحشو وهي نحضر طاسة ونضع بها القليل من الزيت على النار ونشوح بها البصل.
  5. حتى يذبل ثم نقوم بوضع الثوم ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بوضع صدور الدجاج مع التقليب حتى يتغير لون الدجاج.
  6. بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الأحمر والأخضر والجزر المبشور مع إضافة الفلفل والملح والبهارات والبابريكا.
  7. ثم نغطي الطاسة ونتركها لمدة لا تقل عن ٤ دقائق، ثم نضيف البقدونس المفروم ثم نقلبها ونرفعها من على النار.
  8. بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى قطع صغيرة ثم نفردها على هيئة دائرة ثم نحشوها بالدجاج والجبنة الموتزاريلا.
  9. ثم نغلقها وندب عليها باليد ونضعها على الشواية وهكذا في باقي العجين حتى تنتهي الكمية.
  10. ونتركها لعدة دقائق حتى تتحمر من الجانبين بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم.
الشواية فطائر فطائرالشواية

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