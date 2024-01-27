نشأت الديهي: الشعب المصري مش متدين.. وربع السكان لا يعرفون القراءة والكتابة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك 25 مليون شخص أُمِّي في مصر، أي أن ربع سكان مصر لا يعرفون القراءة والكتابة، وهذه مصيبة، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لحل هذه الأزمة، لأنها تمثل فضيحة مكتملة الأركان.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء السبت، أن الامية هي المتسببة في انتشار الفقر، معقبًا: "واحد لا يعرف القراءة والكتابة، فبتالي لن يحصل على فرصة عمل كريمة، بخلاف أن الأمية تتسبب في الزيادة السكانية".



وأشار إلى أن مصر تزيد سنويًا 2.5 مليون نسمة، وهذا العدد كبير للغاية، ويمثل ضغطًا على الدولة المصرية، خاصة وأن ثقافة الشعب المصري قائمة على الاستهلاك وليس الإنتاج، لافتا إلى أن الصين منعت الإنجاب لأكثر من طفل واحد؛ حتى ينعكس معدل التنمية على السكان.

ونوه بأن هناك تغييرًا حكوميًا خلال الفترة المقبلة، ويجب أن تُكلف الحكومة المقبلة بالعمل على مواجهة الزيادة السكانية، من خلال وضع إجراءات فعالة، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية بمثابة كارثة حقيقية، فمصر الدولة الأولى في العالم في زيادة السكان، ومعدل الزيادة يساوي الزيادة السكانية في أوروبا بالكامل.

وقال إن الحديث عن أن الشعب المصري متدين، غير صحيح، معقبًا: "مين اللي قالك الشعب المصري متدين؟، التدين في مصر تحول إلى تدين ظاهري، وإذا كان حقيقيًا؛ فهذا من شأنه أن ينعكس على المجتمع... عدد الجرائم والقضايا في المحاكم كبير للغاية، ويجب دراسة هذا الأمر".