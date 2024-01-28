ريهام سعيد تنشر فيديو من داخل غرفة العمليات بوجه مفتوح

نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو صادم أثناء خضوعها للعملية الجراحية على يد طبيب التجميل اللبناني.

وتظهر ريهام سعيد في مقطع الفيديو الذي أرسله لها الطبيب اللبناني وأعادت نشره عبر حسابها على انستجرام، وهي بوجه مفتوح ويتحدث إليها الطبيب نادر صعب أثناء العملية وهو يزيل من وجهها بعض الدهون.

وعلقت ريهام سعيد على الفيديو: "لما الدكتور يشوهك ويبقي مشغول بيطلع الموبايل وبيتكلم عشان يوريك انه كان بيشيل أي بتنجان، لما الدكتور مايراعيش مشاعر المريضة ويبعت لها فيديو ووشها مفتوح .. لما دكتور يخلي واحدة تعيش حزينة ومقهورة علي خلقتها الي راحت، هل ده ليه أي علاقة بمعايير الطب او الرحمة يا عالم، ؟ يا رب فوضت امري اليك .. لا الله الا الله سبحانك اني كنت من الظالمين .. حسبي الله لا الله لا إلع إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.. يا رب يا رب يا رب حقي يرجع".