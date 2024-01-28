أمير هشام: لاعبو منتخب اليد رجالة واستحقوا أمم إفريقيا والتأهل للأولمبياد

أشاد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، بمنظومة الاتحاد المصري لكرة اليد، عقب تحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "منتخب مصر رجالة ويستحقوا كل الدعم والإشادة للجميع، والفوز نتاج عمل وجهد كبير بعيدًا عن الأزمات وغيرها، والجميع على قلب رجل واحد لإسعاد الجماهير".

وتوج منتخب مصر لكرة اليد ببطولة كأس الأمم الإفريقية، للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي بالفوز على منتخب الجزائر في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 29 مقابل 21.