أوكرانيا تكشف عن عملية فساد في مشتريات أسلحة

قال جهاز الأمن الأوكراني، السبت، إنه كشف عن عملية فساد تتعلق بشراء الجيش الأوكراني أسلحة بقيمة إجمالية تعادل حوالي 40 مليون دولار.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية حدوث هذا المخطط، الذي سيكون له صدى هائلاً في بلد اجتاحته روسيا منذ ما يقرب من عامين.

ويظل الكفاح من أجل استئصال الفساد المستشري بالبلاد قضية رئيسية في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وذكر جهاز الأمن الأوكراني أن التحقيق "كشف أن مسؤولين في وزارة الدفاع ومديري شركة (لفيف أرسنال) لتوريد الأسلحة سرقوا ما يقرب من 1.5 مليار هريفنيا في شراء قذائف".

وأضاف: "وفقاً للتحقيق، فإن مسؤولين رفيعي المستوى سابقين وحاليين في وزارة الدفاع ورؤساء شركات ذات صلة ضالعون في عملية الاختلاس".

وقال إن الاختلاس شمل شراء 100 ألف قذيفة مورتر للجيش.

ويعد الفساد داخل الجيش قضية حساسة بشكل خاص في أوكرانيا في الوقت الذي تحاول الحفاظ على الروح المعنوية في زمن الحرب، وعرض قضيتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.

وأُقيل وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف في سبتمبر الماضي، بسبب قضايا فساد مختلفة، على الرغم من تمتعه بسمعة طيبة في تمثيل أوكرانيا في مناقشاتها مع الحلفاء الغربيين.