تحذير من انتشاره.. انتبه من الإصابة بمرض السل وأعراضه وطرق العدوى

أكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق أن السل من الأمراض الخطيرة التي يجب التصدي لها لما له خطورة على حياة الإنسان، كما أن إهماله يؤدي حتما إلى تدهور حالة المريض.

وأشار إلى أن هذا المرض ينتج عن حدوث عدوى في الجهاز التنفسي، وبالتالي فهو مرض معد وميكروبي وليس فيروسي وهو خطير جدا.

وأوضح الدكتور أيمن سالم إن مرض السل مرض قديم منذ عصر الفراعنة حيث وجد إن بعض الملوك اصابوا بمرض السل، وهو يصاب به الإنسان عندما يختلط بمريض نتيجة التواجد في الاماكن المزدحمة قليلة التهوية.

أما عن أعراض مرض السل، فأوضح الدكتور ايمن سالم انها تتمثل في السعال الجاف مصحوب بدم او مخاط "بلغم" به دماء، وفي الحالات الشديدة يحدث نزيف حاد مع السعال ويكون هذا نتيجة وجود نزيف في الرئتين.

أما عن طرق علاج السل فأكد الدكتور ايمن سالم ان مرض السل من السهل السيطرة عليه إذا تم علاجه واكتشافه مبكراً وذلك بعمل تحاليل وأشعة وفحص الحمض النووي للتأكد من الميكروب الذي سبب العدوى، واحيانا يتم عمل مزرعة لإكتشاف نوع البكتريا ومن ثم التعامل معها.

فإن العلاج يكون عن طريق بعض المضادات الحيوية، واحيانا يتم تناول أكثر من مضاد حيوي، وهذا يتحدد بالطبع بعد إجراء المزرعة لأن مرض السل او الدرن من الأمراض الدقيقة جدا وعلاجها يحتاج إلي نوعيات محددة من المضادات الحيوية ويختلف نوعها من حالة إلي حالة.