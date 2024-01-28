أهم الأخبار: خالد سليم يحلق شعره على الهواء.. حارس دولي في طريقه للأهلي.. راتب فيتوريا يثير أزمة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

معرض القاهرة للكتاب يحقق رقمًا قياسيًا في عدد الزوار بعد ثلاثة أيام



طقس اليوم.. تنويه هام من الأرصاد وسقوط أمطار في هذه المدن



وظائف وفرص عمل.. راتب ثابت وعمولات بـ 10 آلاف جنيه



تصادم مروع بين ميني باص وميكروباص بمحيط النادي الأهلي.. فيديو



راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي



إعلامي يفجر مفاجأة: حارس دولي في طريقه إلى التوقيع للأهلي



خالد سليم يحلق شعره على الهواء دعما لوالدته



شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على خان يونس ومناطق متفرقة من غزة



كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز باتجاه بحر اليابان

