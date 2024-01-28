تصادم مروع بين ميني باص وميكروباص بمحيط النادي الأهلي.. فيديو

شهد محيط النادي الأهلي بمدينة نصر حادث مروع بعد اصطدام ميني باص بأخر ميكروباص ، وتشير المعلومات الأولية عن سقوط 5 مصابين تم نقلهم إلى مستشفي التأمين الصحي.

تلقت أجهزة الأمن بلاغاً بوقوع تصادم بين ميني باص وأخر ميكروباص بمحيط النادي الأهلي فرع مدينة نصر .

علي الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بأجهزة الأمن بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية وسيارات الاسعاف ، وتم التعامل مع البلاغ وانتشال ٥ مصابين من داخل السيارتين ونقلهم الي مستشفي التأمين الصحي وأنباء علي وجود وفيات .

وقام رجال المرور بقيادة اللواء خالد عمارة مدير المرور برفع اثار الحادث من نهر الطريق لتعود حركة المرور لطبيعتها ، جاري تحرير محضر ، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث .