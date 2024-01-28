وظائف وفرص عمل.. راتب ثابت وعمولات بـ 10 آلاف جنيه

وظائف شاغرة أصبح يبحث عنها الكثير من الشباب، والباحثين عن فرص عمل، التي تعلن عنها الدولة عبر وزارتها ومقارتها وهيئاتها المنتشرة للبحث عن الكفاءات والراغبين فى التقدم للوظائف.

فرص عمل ووظائف

وفى إطار ذلك قدمت وزارة الشباب والرياضة فرص عمل بالتنسيق مع أحد الشركات الخاصة الراغبة في توفير فرص عمل ووظائف، عبر ملء الاستمارة الخاصة بها.

فرص عمل جديدة تننتظر الشباب والباحثين عن العمل ،عبر الدخول على صفحة وزارة الشباب والرياضة الرسمية، وذلك في إحدى الشركات الخاصة المشهورة والتي أعلنت عن حاجتها للتعيين شغل وظائف مسؤول منطقة حيث يحصل الملتحق بالعمل علي مجموعة من الحقوق والمميزات المختلفة.

فرص عمل



شروط الوظيفة :

- يشترط الخبرة في مجال بيع الإكسسوارات الذكية والهواتب

- تتوافر فرص العمل فى محافظات القاهرة / الجيزة / الشرقية / طنطا / الغربية / كفر الشيخ / المنصورة / المنوفية / قنا

- تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل الوظائف المعلنة الحصول على مؤهل عال

- يشترط أن يجيد المتقدم اللغة الانجليزية

- يشترط أيضا في المتقدم التفرغ التام

- يلزم تقديم موقف محدد من التجنيد

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

ويحصل الملتحق بالوظيفة المعلنة علي عدد من المميزات والتي تتضمن ما يلي :-

- الحصول على راتب ثابت + عمولات تصل إلى 10 آلاف جنيه

- يحصل الملتحق بالوظيفة المعلنة علي عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع

- هناك فرص للترقية

- الحصول على تأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص