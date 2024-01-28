مذكرة تفاهم لتطوير محمية وادي دجلة

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس بطرس سامى رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة توقيع مذكرة تفاهم، بين وزارة البيئة ممثلة فى (جهاز شئون البيئة)، بشأن تقديم الشركة دراسة لتطوير محمية وادي دجلة وفق القوانين والقرارات المنظمة، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وقد شهد التوقيع أيضا النائب المهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والنائب المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ.

وأكدت وزيرة البيئة على أن استراتيجية عمل وزارة البيئة ترتكز على الحفاظ على المحميات الطبيعية وصونها، مع تنميتها، والاستفادة من طبيعتها الخلابة لتصبح من بين معالم الجذب السياحي بهدف تحقيق التنمية المستدامة دون المساس أو الإضرار بها، والمساعدة في إيجاد توازن بين النمو المعاصر واحتياجات التنمية، وضرورات الاستدامة المستقبلية لمنافع النظم البيئية.

وأضافت وزيرة البيئة أن محمية وادى دجلة تعتبر واحدة من أهم المواقع التي تساهم في صحة النظام البيئي لمدينة القاهرة بسبب مواردها الطبيعية المتمثلة فى تكوينها الجيولوجى الفريد من الهضاب التى تتخللها مجموعة من الروافد الوديانية والتى تصب مباشرة فى وادى دجلة الرئيسي الذى يمثل جزء مهم من محمية وادى دجلة ، بالإضافة لمحتواها الحيوي من الحياه البرية وفى القلب منها الغطاء النباتي الذى يعتبر حجر الأساس للنظام البيئي فى المحمية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه فى إطار سعى الوزارة إلى تنمية المحميات الطبيعية من خلال مشاركة القطاع الخاص الجاد، تقوم وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالعمل على جذب الاستثمار في ضوء رؤية الدولة المصرية والسياسات المعلنة منها بشأن تشجيع الاستثمار والعمل على تيسير الإجراءات أمام الاستثمارات لمعاونة الدولة في تحقيق رؤيتها التنموية.

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