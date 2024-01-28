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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الجيل: الحوار الوطني نجح في إعادة بناء الثقة بين أطياف المجتمع والدولة

الدكتور حسن هجرس،
الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي ، والأمين العام بالحزب فى الدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني نجح فى إعادة بناء الثقة بين أطياف المجتمع المصري ومؤسسات الدولة، بعد عقود طويلة من التهميش وعدم التفاعل والمشاركة فى حوارات بينهم تقوم على خدمة الوطن.

 

وأضاف " هجرس" فى تصريحات له على هامش مشاركته أمس بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان " الحصاد الوطني المستمر" بشأن حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

 

وتابع عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد يكون اكثر عمقا وشمولية، تأتي فى توقيت هام للغاية، وتؤكد أنه آن الآوان لأن يكفى الانتاج المحلي احتياجاتنا دون استيراد سلع ومنتجات نستطيع إنتاجها بما يسهم فى حل مشكلة الدولار.

 

وأكد أن جميع أطراف المجتمع المصري استفادات من المشاركة فى جلسات الحوار الوطني، والتي، اتسمت بالجدية والفعالية وهو ما انعكس على التوصيات التي نتجت عن المرحلة الأولى منه.

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