استمرار الحملات التفتيشية على منافذ البيع بالقصير

تابعت الجهات الرقابية بالتنسيق مع إدارة التموين حملات التفتيش بمدينة القصير وذلك في إطار الجهود المستمرة لتفعيل الرقابة والتنظيم في الأسواق، وبموجب القرار رقم ٢ لعام ٢٠٢٤ المتعلق بضبط الأسعار، وتحت توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

تمت الحملات التفتيشية في ساعات المساء على عدة نقاط بيع ومحلات تجارية في شوارع كمال الدين حسين وجامعة الدول العربية.

أسفرت نتائج الحملة عن تحرير ٣ محاضر عدم إعلان الأسعار، وذلك في إطار تفعيل قرارات ضبط الأسعار وتأكيد التزام التجار بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح.

تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، وتعزيزاً للرقابة الفعّالة على توفير السلع وجودتها، وضمان صلاحيتها للاستخدام الإنساني. يأتي ذلك في إطار جهود متواصلة لتحقيق توازن في الأسعار وضمان توفير سلع بأسعار مناسبة للمواطنين.