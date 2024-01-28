عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار الحملات التفتيشية على منافذ البيع بالقصير

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تابعت الجهات الرقابية بالتنسيق مع إدارة التموين حملات التفتيش بمدينة القصير وذلك في إطار الجهود المستمرة لتفعيل الرقابة والتنظيم في الأسواق، وبموجب القرار رقم ٢ لعام ٢٠٢٤ المتعلق بضبط الأسعار، وتحت توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

تمت الحملات التفتيشية في ساعات المساء على عدة نقاط بيع ومحلات تجارية في شوارع كمال الدين حسين وجامعة الدول العربية.

 أسفرت نتائج الحملة عن تحرير ٣ محاضر عدم إعلان الأسعار، وذلك في إطار تفعيل قرارات ضبط الأسعار وتأكيد التزام التجار بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح.

تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، وتعزيزاً للرقابة الفعّالة على توفير السلع وجودتها، وضمان صلاحيتها للاستخدام الإنساني. يأتي ذلك في إطار جهود متواصلة لتحقيق توازن في الأسعار وضمان توفير سلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

الإعلان عن الأسعار البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر جامعة الدول العربية رئيس مدينة القصير محافظ البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

موضوعات متعلقة

بذراع واحدة.. قصة أحمد درويش تحكي قوة الإرادة في ورشة الحلم والصمود

"شتاء دافئ"..مبادرة لتوزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية بالبحر الأحمر من قطاع السياحة

وكيل تعليم بالبحر الأحمر يتابع تصحيح وتقدير أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية

فنادق الغردقة تُشارك في معرض جدة الدولي للسفر والسياحة 2024

ننشر موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

فصل التيار الكهربائي يطال مدينتي القصير ومرسى علم في البحر الأحمر

ميناء مرسى علم الجوي يستقبل 91 رحلة طيران ابتداءً من الغد

جزيرة الزبرجد في البحر الأحمر.. مزيج فريد من الجمال والتاريخ

ترشيحاتنا

شوبير يكشف عن سبب تواصل محمد صلاح مع لاعبي منتخب مصر يوميا

البورصة تربح 63 مليار جنيه في 60 دقيقة ومؤشرها عند مستوى تاريخي

انسحاب لواء كامل لجيش الاحتلال من غزة

انتقال محمد أبوجبل للأهلي خلال يناير.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية

حكماء المسلمين يرحب بقرارات فرض تدابير مؤقتة لحماية الشعب الفلسطيني

رسميا.. الزراعة تكشف حقيقة حظر السعودية صادرات الفراولة المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

ضرب بالنعال.. سفير جمعية مناهضة للعنف يتعدى على مغني أثناء حفل.. شاهد

صور جديدة من عقد قران شقيقة رامي صبري.. شاهد

ماذا حدث لحسام حسن في مباراة المغرب2002؟.. وما علاقة ميدو بالأمر؟.. تفاصيل

فيديو

ضرب بالنعال.. سفير جمعية مناهضة للعنف يتعدى على مغني أثناء حفل.. شاهد

صور تايلور سويفت.. وضعيات غير لائقة والمتهم مجهول

تحذير صحي.. مقطع فيديو يثر ضجة لأكلة بكوريا الجنوبية

حلقوا شعرهم على الهواء.. خالد سليم يتضامن مع والدته.. وشريف مدكور يدعم مرضى السرطان.. وأسما شريف منير تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ