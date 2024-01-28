العلاج الطبيعى بالدقهلية تجرى 30 ألف جلسة وتنظم 15 اجتماعاً فنياً خلال أسبوعين

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال الأسبوعين الماضيين في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة

وتضمنت الجولات تفقد 60 قسما وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات المنزلة ,شربين , ميت سلسيل فضلًا عن ميت غمر، و دكرنس

وكشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الأسبوعين الماضيين ، بلغ نحو 6518 حالة، في حين تجاوز عدد الجلسات نحو 30 ألف جلسة من بينها 2427 لمرضى الغسيل الكلوى .

كما أوضح عبد المنعم ان عدد جلسات الداخلى بلغ 1518 جلسة و مايقارب 1483 جلسة أطفال من بينها 122 حالة بعناية الأطفال و227 جلسة بالحضانات وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى و حضانات الأطفال و عنايتها .



أما على صعيد زيادة الخبرات المهنية و البحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية عقدت الادارة 15 اجتماعاً فنياً تخللتها محاضرات علمية و تدريباً عملياً بمستشفيات السنبلاوين ميت غمر وميت سلسيل إلى جانب أجا ,المنزلة ,دكرنس وتمى الامديد.



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