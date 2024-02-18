سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

في قصة لا تصدق تعرفت شقيقتان توأم على بعضهما بعد 22 عاماً على فصلهما وبيعهما عندما كانتا طفلتين، حيث تعرفت إحداهما على الأخرى في مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك.

شاهد الفيديو:

فقد بدأت القصة عندما ولدت "إيمي" و"أنو" في جورجيا عام 2002، ولكن تم سرقتهما من والدتهما وبيعهما في سوق غير قانوني لتبني الأطفال يُعتقد أنه مرتبط بالجريمة المنظمة، حيث قيل لأمهما حينها إن الطفلتين ماتتا.

وبعد سنوات تعرفت إحدى التوأم، إيمي خفيتيا، على أختها البالغة من العمر 12 عاماً عندما ظهرت في إحدى حلقات برنامج المواهب المعروف Georgia’s Got Talent، وفق تقرير نشرته صحيفة "تليغراف".