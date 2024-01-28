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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

يثير مخاوف صحية.. تناول عيدان تنظيف الأسنان المقلية تريند على تيك توك

صدى البلد

سيطر تريند غريب للطعام على وسائل التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية، حيث ظهرت مقاطع فيديو لأشخاص يتناولون أعواد أسنان مقلية على شكل بطاطس مجعدة.

شاهد الفيديو:

وقد اكتسبت هذه اللقطات الغريبة للأكلة المصنوعة من النشا، شعبية كبيرة، لكن وزارة سلامة الغذاء والدواء تدخلت.

ونصحت الوزارة بشدة، في إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم تناول أعواد الأسنان المقلية، مؤكدة أنه لم يتم اختبار سلامتها.

 

وقالت وزارة الغذاء والدواء في منشور يوم الأربعاء على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر: "لم يتم التحقق من سلامة الوجبة كغذاء من فضلك لا تأكلها."

شاهد الفيديو:

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