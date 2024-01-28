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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القيادة الحكيمة|كتاب استراتيجي يسلط الضوء على محمد بن زايد وعلاقته الوثيقة مع مصر

صدى البلد

نظم مركز أبوظبي للغة العربية، مساء أمس السبت، بالقاعة الذهبية في قصر محمد علي بالمنيل، حفل توقيع وندوة، حول كتاب "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية"، لمؤلفه الدكتور جمال سند السويدي.

وقام الدكتور جمال السويدي بالتوقيع على عدد من نسخ الكتاب، مشيدًا في تصريحات على هامش حفل التوقيع، بالعلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ووصفها بأنها علاقات وثيقة ومبنيّة على الاحترام والتقدير المتبادل والمصالح المشتركة، ومرشحة دائماً للنمو والازدهار، وتحمل آفاقاً واعدة للبلدين الشقيقين في مختلف المجالات، في ظل العلاقات الأخويّة الطيبة بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "السويدي": “أقدمت على تأليف هذا الكتاب الاستراتيجي المهم لدوافع وطنية خالصة، وأهداف عامة نبيلة، منها أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نموذج للقيادة الفذّة والملهمة، التي تستحق الكتابة عنها عشرات الكتب، وليس كتاباً واحداً فقط، لتكون نبراساً للأجيال الحالية والقادمة، للتعرف على الدور الكبير الذي يقوم به من أجل النهوض بالدولة على المستويات كافة”.

وأضاف أن الكتاب المكوّن من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، يتناول محطات المسيرة السياسية والعسكرية والإنسانية العظيمة لرئيس الدولة، مؤكداً أنه  التزم بأقصى درجات الحيادية والمصداقية والموضوعية في تأليف هذا الكتاب المهم.

وأوضح "السويدي" أن الكتاب يشرح كيف أن سياسات ومبادرات رئيس دولة الإمارات أحدثت نقلة نوعية للدولة في مجالات تطوير التعليم وتنويع مصادر الاقتصاد.

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