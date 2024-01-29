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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وفاة لاعب وكوارث بالوسط الفني.. توقعات ليلي عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا

صدى البلد

أثارت اللبنانية ليلى عبد اللطيف جدلا كبيرا بعد  توقعات الأبراج لعام 2024 في العديد من المجالات .

كانت أبرز هذه التوقعات  خلال لقائها، ببرنامج "et بالعربي": "من المتوقع أن يحقق الفنان محمد رمضان نجاحات كبيرة في مختلف المجالات الفنية، بما في ذلك الأغاني والأفلام والمسلسلات".

وأكدت  ليلي عبد اللطيف إن بسمة بوسيل هي الشريكة المثالية لتامر حسني، فهي تشبهه في روحه وقلبه، وهما يكمل بعضهما البعض، ومن المتوقع أن يعودا إلى بعضهما البعض يوما ما".

وأثار تصريحها جدلا كبيرا حيث يتحمس الشعب المصري لفوز المنتخب اليوم بمباراة مصر والكونغو وتحقيق الانجاز الكروي.

وبخصوص أخبار الرياضة أثارت ليلي عبد اللطيف الجدل بعد تصريحاتها عن وفاة لاعب رياضي شهير يتعرض لأزمة صحية طارئة تؤدي إلى وفاته، ما يسبب حالة من البلبلة والحزن. 

وتشتهر بتوقعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي غالبًا ما تُثير الجدل، وكان آخرهم طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

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