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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تأجيل عرض فيلم أصل الحكاية.. تفاصيل

فيلم أصل الحكاية
فيلم أصل الحكاية

قرر صناع فيلم “أصل الحكاية” تأجيل عرض الفيلم بعد أن كان من المقرر عرضه فى موسم نصف العام الحالى وتحديدا يوم 25 يناير. 

وكانت الشركة المنتجة قد أصدرت الافيشات الخاصة بالعمل والذى تم منحه ترخيص بالعرض من الرقابة على المصنفات الفنية تحت تصنيف عمرى + 18.

تصدر البوستر عدد كبير من النجوم، حيث يعتبر من أفلام البطولة الجماعية ويضم 12 نجما وعلى رأسهم بيومي فؤاد وخالد الصاوي وشيري عادل ومحمود حافظ ومحمد ثروت وعلاء مرسي وهالة فاخر وكريم عفيفي ويوسف عثمان ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

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فيلم أصل الحكاية 

وتحدثت شيري عادل عن شخصيتها فى أصل الحكاية مؤكدة أنها شخصية جديدة ومختلفة عن أى شخصية قدمتها من قبل .

قالت شيري عادل، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، إن دورها بالفيلم لا يشبهها بالحقيقة، ولم تكن تتخيل من قبل أن تقدمه في عمل فني، موضحة «الدور مختلف عن أي حاجة عملتها».

وتابعت شيري عادل، أنها سعيدة بالعمل مع المخرج محمد أمين «قدر يخليني أعمل الشخصية بطريقة وشكل مختلف».

وأوضحت، أن الفيلم يناقش قضية من وجهات نظر مختلفة، ومن خلال شخصيات لهم وجهات نظر مختلفة كل واحد عن الآخر.

وأضافت: «كلنا عايشين في بيت واحد والبيوت كلها مفتوحة على بعض، وحياتنا واحدة، وبندخل في حياة بعض». 

فيلم “أصل الحكاية” شيرى عادل بيومي فؤاد خالد الصاوي محمود حافظ

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