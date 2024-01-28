رمضان 2024.. نيللي كريم تصور فراولة في شوارع القاهرة

تصور الفنانة نيللى كريم دورها فى مسلسل “فراولة” بشوارع القاهرة المقرر أن تنافس به فى السباق الرمضانى المقبل.

وأكد المؤلف محمد سليمان عبد المالك لـ “صدى البلد” : أن مسلسل “فراولة” يقدم نيللى كريم بشكل جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمتها من قبل ويناقش العمل بعض القضايا الاجتماعية المهمة بطريقة كوميدية.

نيللى كريم

ويعرض حاليا للفنانة نيللى كريم مسلسل “روز وليلى” مع يسرا والذى شهدت الحلقات الأولى منه عديد من الأحداث وتعريف الشخصيات، حيث تلعب نيللي كريم دور “روز” السيدة المتزوجة التي تعمل كمحققة خاصة ولديها شركة، وتعمل لديها ليلى “يسرا” التي تعاني من أزمة مالية بعد وفاة زوجها.

وتتورط يسرا في قضية قتل، بعد أن قام أكمل شهير "باهر" بسرقة سيارة بها صندوق ملئ بالحبر الأزرق، ويظهر بعد ذلك أكمل شهير مقتول، وتستعين يسرا بصديقتها روز لتتولى مساعدتها، إلا أنها تتورط هي الأخرى في عدد من الجرائم معها، بعد أن يقوم شخص بتصويرهما أثناء محاولتهما فهم ألغاز القضية، بينما يستعين بهما شخص آخر من أجل استعادة أمواله بعد أن نصب عليه حين اشترى قطعة آثار مزيفة.

ويضم مُسلسل "روز وليلى" نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً في بطولة مشتركة.