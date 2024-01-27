إليسا تكشف عن حبيبها الذي دمرها نفسيا وأصيبت بسببه بالسرطان

تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا، عن تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي، في ظل معاناتها العاطفية السابقة، وذلك خلال فيلمها الوثائقي It’s OK، الذي تم عرضه عبر منصة Netflix.

وقالت إليسا أنها عانت بسبب علاقة عاطفية سابقة، سببت لها أزمة نفسية حتى أصيبت بسرطان الثدي، مشيرة إلى أنها كانت ضعيفة نفسيا وجسديا بسبب تلك العلاقة وكانت تحاول إنهائها لكن لم تستطع.

وتابعت إليسا أنها أصيبت بعدوى أضعفت مناعتها قبل عام من الإصابة بسرطان الثدي، وأقعدتها في الفراش لفترة وبعدها اكتشفت الإصابة بالكانسر، واكتشفت أنه ليس بالوراثة وإنما جاء من الضغط النفسي التي عانت منه.

إليسا تعلق على فيلمها الوثائق

نشرت الفنانة إليسا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس بعد عرض الفيلم الوثائقي الذى يرصد مسيرتها الفنية والشخصية.

وقالت إليسا: سعيدة إن الرسالة وصلت زي ما كنت حابه، حقيقية ومن غير فلتر، أعتذر على عدم الرد على جميع الرسائل اللي وصلتني، ولكن أوعدكم إني هحاول اقرأ جميع الرسائل، والأفضل لم يأتي بعد.

إليسا

وطرحت منصة نتفلكيس العالمية، الحلقة الأولي من البرنامج الوثائقي “It’s ok” والذي يتناول قصة حياة الفنانة اللبنانية إليسا.

وكشفت إليسا عن العديد من أسرارها العائلية، حيث قالت إن والدها كان الأطيب ووالدتها كانت الأقسى عليها هى وأخواتها، واصفة علاقتها معها بغير المتوازنة، بسبب أن والدها كانت متعلما، أما والدتها فلم تكن كذلك.

وأشارت إليسا إلى أنها لم تخبر والدتها عن علاقتها العاطفية ولم تخبرها بمرضها، بسبب أنها تخاف عليها من "وجع القلب".

وعن ولادتها، قالت إنها وُلدت في منزل عائلتها في دير الأحمر، بسبب عدم وجود مستشفيات في هذا الوقت، وكشفت اليسا عن الصدمة التي وقعت على جدتها بـ معرفتها بأنها بنت وليست ولدا، حيث قامت بتغطية شعرها خجلا من الأمر.

وتابعت إليسا أنها اتخذت قرارا بالتوقف عن إجراء عمليات تجميل بعد أن شوهت وجهها، موكدة أنها في فترة ما كانت لا تستطيع أن تنظر لنفسها في المرآة.

واستكملت “لم أكن أستطيع أشوف حالي بالمراية، لأن قشطو خدودي وقشطو فمي، وبقيت شكل أنا مش عايزة أكون فيه، وبقيت حزينة مني لحالي من اللي عملته بحالي، وقررت إني أروح أشيل كل حاجة عملتها، عشان أقدر أتطلع بالشخص اللي بحبه في المراية”.