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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

النجم الأمريكي توم هانكس يزور أهرامات الجيزة مع زوجته| شاهد

توم هانكس وزوجته
توم هانكس وزوجته

قام النجم الأمريكي توم هانكس بزيارة إلى أهرامات الجيزة برفقة زوجته مؤخرا، والتقطت عدسات المصورين صورا له أثناء جولته بالقاهرة. 

وظهر توم هانكس، مع زوجته في صورة تم تداولها من خلال جمهوره على السوشيال ميديا، أمام أهرامات الجيزة. 

 

توم هانكس يأكل الملوخية

وفي أبريل 2023، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للنجم العالمي توم هانكس، في أثناء زيارته لمصر، وتواجده بأحد المطاعم في منطقة الزمالك.

 

توم هانكس في مصر

وظهر توم هانكس رفقه زوجته النجمة ريتا ويلسون، وعدد من  الأصدقاء، في أحد المطاعم بالزمالك، وهو يأكل الملوخية.

يشارك الممثل المخضرم توم هانكس، مع زميلته روبن رايت، في فيلم جديد من إخراج الأمريكي روبرت زيميكس، ويظهر فيه بشكل أصغر سنا، بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي.

وستلغى أعمار توم هانكس وروبن رايت الحقيقة، إلى جانب عدد من الأبطال الإضافيين للفيلم، الذين سيتم التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، بتقنية الذكاء الاصطناعي، وسيبدو الجميع أصغر سنا من الحقيقة.

فيلم توم هانكس الجديد، مقتبس من  رواية مصورة لريتشارد ماكجواير تدور أحداثها في غرفة واحدة، حول مجموعة من سكانها على مدار سنوات عديدة، ومن المقرر إطلاق تصويره في 2024 في أمريكا.

وجسد توم هانكس شخصية رجل عجوز يدعي  أوتو Otto، يضطر إلى التقاعد من وظيفته بعد ما يقرب من 40 عامًا بعد وفاة زوجته، في فيلمه الجديد الذي يعرض حاليا في السينمات وهو A Man Called Otto.

وخلال الأحداث يقرر توم هانكس أو أوتو البالغ من العمر 60 عامًا الانتحـار، لكن محاولاته تفشل باستمرار بسبب جيرانه الصاخبين الجدد ، مما يؤدي إلى صداقة غير متوقعة ، حيث يعتبر تحويل أوتو إلى إنسان محب للحياة مرة أخرى ليس بالمهمة السهلة .

 

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