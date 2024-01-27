أنغام وتامر عاشور الأحدث.. نجوم حصلوا على الإقامة الذهبية بدول الخليج

حصل عدد من النجوم على الاقامة الذهبية بالسعودية والإمارات ولعل من أبرز هؤلاء النجوم مؤخرا أنغام وتامر عاشور وصلاح الجهينى مؤلف فيلم ولاد رزق 3 ونرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين حصلوا على الإقامة الذهبية بدول الخليج.

أنغام وتامر عاشور

الفنانة "أنغام" حصلت على الإقامة الذهبية من المملكة العربية السعودية وذلك بعد إحياء حفل "حوار غنائي" الذي أقيم في 25 من الشهر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعلقت "أنغام"قائلة: "شكرا للمملكة العربية السعودية، وشكرا على الإقامة الذهبية، أنا من أهل البلد وأصبحت الآن أقرب.. أشعر بسعادة بالغة شكرا جدا".

وبعد لحظات من منح الفنانة "أنغام" الإقامة الذهبية حصل الفنان "تامر عاشور" أيضا على الإقامة الذهبية وذلك بعد إحياء الحفل الغنائي "حوار غنائي" مع الفنانة أنغام الذي أقيم أمس ضمن فعاليات موسم الرياض.

صلاح الجهينى

وحصل المؤلف "صلاح الجهيني" على الإقامة الذهبية، ونشر المستشار "تركي آل الشيخ" صورة تجمعه مع صلاح الجهيني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

معلقا عليها قائلا: "سعيد بتقديم الإقامة السعودية الذهبية لأخي العزيز الكاتب الكبير صلاح الجهيني.. وتمنياتي له بالتوفيق دائمًا".

محمد رمضان

أعرب محمد رمضان عن سعادته الكبيرة بهذه الإقامة، حيث وجه الشكر لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وكتب: شكرًا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، حفظه الله، وشكرًا حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها الله، وحفظ حكامها وشعبها الغالي، ثقة في الله نجاح.

خالد سليم

كما أعلن المطرب خالد سليم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حصوله على الإقامة الذهبية: أتقدم بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.. على دعمه للفنانين والمبدعين، كل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي.

مى عمر ومحمد سامى

ومن ضمن نجوم الوسط الفني الحاصلين على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات، الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، حيث كتبت الأولى عبر حسابها على انستجرام: خالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبيه في دولة الإمارات العربيه المتحدة، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين وحفظ الله دولة الإمارات حكومة وشعبا.

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