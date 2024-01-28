بيان عاجل لـ روما بشأن الهجوم على كنيسة إيطالية في إسطنبول

أدانت إيطاليا، اليوم الأحد، الهجوم على كنيسة إيطالية في مدينة إسطنبول التركية.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عبر منصة إكس اليوم الأحد، عن تعازيه وإدانته الشديدة للهجوم الذي وقع في كنيسة سانتا ماريا.

وأضاف أن وزارة الخارجية الإيطالية تتابع الوضع مع السفارة في أنقرة، مؤكدًا ثقته بأن السلطات التركية ستعتقل المسؤولين.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، أعلن عن هجوم مسلح استهدف كنيسة إيطالية في إسطنبول خلال مراسم دينية اليوم الأحد.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، إن مسلحين ملثمين هاجما كنيسة في إسطنبول خلال قداس، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وبحسب التقارير، أصيب المزيد في كنيسة سانتا ماريا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أيضًا أن المتوفى امرأة تبلغ من العمر 72 عامًا.

وأوضح يرليكايا في تغريدة عبر منصة “إكس”، أن "تحقيقًا واسع النطاق" قد بدأ، فضلاً عن الجهود المبذولة للقبض على المهاجمين، مدينًا بشدة هذا الهجوم الخسيس.