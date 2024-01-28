البحوث الزراعية: تطوير السلالات المحلية من الأبقار والجاموس والأغنام لتحقيق الاكتفاء الذاتي

زار د. عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم والتقى بقيادات المعهد والباحثين فيه، كما قام بجولة في المزرعة التابعة للمعهد وكذلك الأقسام.

وتزامن مع زيارته للمعامل البحثية المعتمدة طبقا لمتطلبات الايزو ١٧٠٢٥ تواجد فريق عمل المجلس الوطنى للاعتماد لاجراء المراجعة السنوية و تجديد الاعتماد بالمعامل ، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة أداء المعاهد والمعامل البحثية لتحقيق خطة ورؤية الدولة للبحث العلمي الزراعي وأيضا جهود الوزارة في رفع كفاءة الأصول .



وأشاد "عبدالعظيم" بالتطور الملحوظ في المعامل المختلفة بالمعهد وكذلك المزرعة البحثية ومركز التدريب المعتمد، مؤكدا ضرورة التعاون مع المعاهد المختلفة بالمركز وخاصة معهد بحوث الانتاج الحيواني وذلك من أجل تطوير السلالات المحلية من الأبقار والجاموس والأغنام و الماعز في مصر للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم و الالبان .

من ناحيته قام د مصطفى فاضل مدير المعهد بشرح المهام الأساسية للمعهد التي يأتي في مقدمتها تحسين السلالات المحلية عن طريق التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة وكذلك تقديم خدمات الرعاية و العلاج و التلقيح الاصطناعي بالمجان لصغار المربين عن طريق القوافل العلاجية المجانية

وأشار إلى ان المعهد يعتبر حائط الصد الاول لحماية الثروة الحيوانية من الامراض التناسلية التي تنتقل من الحيوانات المستوردة او من السائل المنوي المستورد الذي يضمن المعهد عن طريق معامله المعتمدة عدم دخول هذه الامراض للبلاد عند الاستيراد.

في سياق متصل قام رئيس مركز البحوث الزراعية بزيارة موقع الزراعة المحمية بالهرم يرافقه الدكتور ايمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية والمشرف على الإدارة العامة للزراعات المحمية وذلك لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزير برفع كفاءة واستغلال الاصول حتى تحقق الاهداف المرجوة منها.