كشف وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف، أنه وفقا للبيانات التي تم الحصول عليها في المحطة القطبية الروسية "فوستوك"، فإن كوكب الأرض يقع في فترة ما بين عصرين جليديين.

وقال كوزلوف إن المعطيات المتوفرة تدل على أن المناخ الدافئ سيبقى لمدة 10 آلاف سنة أخرى.

وأضاف كوزلوف، خلال حفل التشغيل التجريبي للمجمع السكني الشتوي الجديد التابع لمحطة "فوستوك" في القارة القطبية الجنوبية: "نحن في فترة ما بين العصور الجليدية، وهذا يضمن 20 ألف عام من الدفء، لقد عشنا بالفعل لمدة 10 آلاف عام، وما زال لدينا 10 آلاف عام من الدفء المضمون".

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى هذا الاستنتاج بفضل البيانات التي تم الحصول عليها في محطة "فوستوك".

وفي وقت سابق، قال الوزير إن العاملين القطبيين الروس يجب أن يحتفلوا بانتقالهم إلى السكن الجديد في القطب الجنوبي أوائل عام 2025.