وزير الشباب وعلي جمعة يفتتحان مشروعات تنموية بالسيدة عائشة الخميس

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مودة, الخميس المُقبل افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمركز شباب الإمامين والتونسي, بحضور عدد من القيادات الشعبية بمحافظة القاهرة والتنفيذية وقيادات وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مؤسسة مودة ولفيف من الشخصيات العامة.

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة مودة ووزارة الشباب والرياضة ضمن خطتها لتطوير مساجد آل البيت وما يتبعها من تطوير المناطق المحيطة بها في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على تطوير المناطق المحيطة بمساجد آل البيت, وبناء قدرات المواطنين من خلال خطة مؤسسة مودة للتنمية الشاملة تحت عنوان الإنسان والبنيان.

ويفتتح وزير الشباب يُرافقه الدكتور علي جمعة المشروعات التنموية والملاعب الجديدة إضافة لافتتاح معرض الخير لخدمة أهالي المنطقة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مودة مساجد آل البيت في إطار البروتوكول المُبرم بين الجانبين.

يستهدف اللقاء التعرف على آخر المستجدات بتنفيذ حملات توعوية لإجراء تغير مُجتمعي لبرنامج إنساني للارتقاء بحياة المواطنين من خلال إستراتجية مؤسسة مودة لتطوير مساجد آل البيت برئاسة الدكتور علي جمعة.

وقال الدكتور سمير جاويد، أمين عام مؤسسة مودة المسئولة عن تطوير مساجد آل البيت، إن اللقاء الذي يشارك فيه لفيف من الخبراء والمعنيين بتطوير المساجد ورجال الأعمال والخبراء في شتى المجالات, يأتي استكمالاً لخطة مودة في ضوء استراتجيتها لتطوير مساجد آل البيت، ومنها مسجد السيدة عائشة، والمناطق المحيطة بها, مع الاهتمام بنشر التوعية والتثقيف، في الوقت الذي يشهد مسجد السيدة عائشة بالقاهرة، إجراءات الترميم، في إطار خطة الدولة لتطوير مساجد آل البيت.



وأوضح جاويد أن منطقة السيدة عائشة تشهد تطويراً شاملا،ً وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بمساجد آل البيت والأضرحة الأثرية، ضمن مخطط تطوير القاهرة التاريخية. بالشكل الجديد لمنطقة السيدة عائشة وغير المسبوق، في التطوير والذي يجرى من قبَل عدة شركات مُتخصصة لرفع كفاءته، وترميم الضريح ورفع كفاءة الشوارع والعقارات المُطلة عليه ليصبح قيمة حضارية، سوف تُساهم في دعم السياحة الدينية.

وأضاف جاويد أن خطة التطوير تشمل أيضاً مشروعات تنموية متكاملة , وقبل كل ذلك الارتقاء بالشباب من خلال تطوير مراكز الشباب . في ضوء التعاون مع وزارة الشباب ,حيث ان أعمال مؤسسة مودة لا تقتصر علي عملية التطوير المعماري فقط ,ولكن تشمل بناء الإنسان صحياً وعلمياً وثقافياً، الإنسان قبل البنيان والبشر قبل الحجر.لأنه أساس النهوض بالمجتمع, ونحن نعمل مع الجهات المعنية للعمل على تنميته، بهدف تنشئة العقل المفكر المستنير، المستعد لقبول العلم والمعرفة، والذي يتحلى بالمهارات , لتأهليه لأن يكون فرد منتجا لربطه بسوق العمل ,و مع ثقله بالمعرفة ونشر الوعي بأهمية المواطنة ، لنسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة، وأكد جاويد أن مؤسسة مودة لديها خطة طموحة لتطوير المنطقة ,وتأهيل شبابها التي تشمل تطويركافة التفاصيل الدقيقة والاهتمام بالنابغين المبتكرين الموهوبين وتنمية البحث العلمي والابتكار،لديهم بإعتبارهم أهم أولويات الدولة، في المرحلة القادمة وظهر ذلك من خلال حرص مؤسسة مودة وجهود الدكتور علي جمعة ومجلس الأمناء لبناء قدرات الشباب ، والاستماع إلى أفكارهم ومشكلاتهم وتقديم أفضل السبل لدعمهم، وهي الأفكار التي تعمل مؤسسة مودة علي تنفيذها في منطقة السيدة عائشة والمناطق المحيطة بها ,وترجمتها إلى خطة عمل ,نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، مثقل بالمعرفة ,وفي الوقت ذاته ستعمل مؤسسة مودة علي عقد سلسلة من البرتوكولات والتوسع في عقد اللقاءات التوعوية لتنمية الإنسان وخاصة الشباب ,إتساقاً مع خطة الدولة وإتباع سياسة التأهيل قبل التمكين ,من خلال تنفيذ الخطة الطموحة للمؤسسة مع الجهات المعنية وفي المقدمة منها وزارة الشباب .لبناء القدرات ودعم مُشاركة الشباب لتعزيز ودعم المشاركة المجتمعية .. لبناء جيل يعي كيف يساهم في بناء الجمهورية الجديدة ليحافظ علي الوطن في ظل المُخططات التي تحاك ضده .