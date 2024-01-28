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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة فرعونية.. إنجي علي تتألق في أحدث ظهور بـ الأهرامات

إنجي علي
إنجي علي

حرصت المذيعة إنجي علي، مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة بأحدث ظهور لها من الاهرامات.

 

وظهرت إنجي علي بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا  باللون الأسود كشف عن ساقيها  وذا أكمام،واتسم التصميم بالجاذبية والأناقة.
ونسقت معه حذاء باللون الأسود،زاد من جمالها وأنوثتها.


أما من الناحية الجمالية، ظهرت إنجي 
غير المعتاد في الماكياج واعتمدت على الألوان  الزاهية والمبهجة،مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر في الشفاه،وتركت خصلات شعرها البني منسدلا على كتفيها.

 

 

إنجي علي
إنجي علي 

 

انجي علي الأهرامات احدث ظهور لها فستان طويل اسود الإعلامية إنجى على

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