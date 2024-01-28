إطلالة فرعونية.. إنجي علي تتألق في أحدث ظهور بـ الأهرامات

حرصت المذيعة إنجي علي، مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة بأحدث ظهور لها من الاهرامات.

وظهرت إنجي علي بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود كشف عن ساقيها وذا أكمام،واتسم التصميم بالجاذبية والأناقة.

ونسقت معه حذاء باللون الأسود،زاد من جمالها وأنوثتها.



أما من الناحية الجمالية، ظهرت إنجي

غير المعتاد في الماكياج واعتمدت على الألوان الزاهية والمبهجة،مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر في الشفاه،وتركت خصلات شعرها البني منسدلا على كتفيها.

إنجي علي