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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خالد سليم يحلق شعره تضامنا مع والدته.. اعرف تأثير العلاج الكيماوي

خالد سليم
خالد سليم

 

 


فاجأ الفنان خالد سليم جمهوره وأقدم على حلق شعره وذلك تضامنا مع الدته التي أصيبت بمرض سرطان الثدي مؤخرا.. وخلال لقائه مع برنامج "كتاب الشهرة"، مع الإعلامي علي ياسين أعلن خالد سليم تضامنه مع والدته وحلق شعره بالكامل ودخل في نوبة بكاء حزنا عليها وقال ": عايز أعمل حاجة كان نفسي أعملها ولكن كان عندي التزامات مخلتنيش أعملها، ولكن أنا بعتذر للالتزامات اللي جاية، وأنا بعلن تضامني التام لماما بعد إصابتها بالسرطان وبعدي لها ولكل اللي جالهم المرض اللعين ده وكل الناس اللي فقدت أحد أسرتها وأحبابها بسبب المرض القذر ده، ربنا يخليكي لينا يا ماما انتي لو روحتي كلنا هنضيع يا ماما.. وفي هذا الصدد نرصد في هذا التقرير تأصدثير تناول أدوية الكيماوي علي الشعر وفقا لموقع health shots

 


تأثير العلاج الكيماوي علي الشعر

يعد تساقط الشعر من الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الكيميائي، إذ يستهدف العلاج الكيميائي الخلايا سريعة الانقسام في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الخلايا السليمة التي تنتج الشعر في فروة الرأس وفي جميع أنحاء الجسم.
 

تميل الخلايا السرطانية إلى الانقسام بسرعة كبيرة بمعدل أعلى بكثير من معظم الخلايا في الجسم، كما أنها تتجاهل الإشارات والآليات التي تخبر الخلايا الطبيعية بالتوقف عن الانقسام.
بينما تنقسم أيضًا بعض الخلايا الطبيعية في أجسامنا بسرعة، بما في ذلك خلايا بصيلات الشعر وخلايا الغشاء المخاطي المبطنة للجهاز الهضمي في الفم، أو الحلق، أو المعدة أو الأمعاء، وكذلك الخلايا المنتجة للدم في نخاع العظام، ولا يمكن أن تفرق أدوية العلاج الكيميائي بين الخلايا السرطانية والسليمة التي تنقسم بسرعة.

لذلك فتؤثر تلك الأدوية على الخلايا السليمة أيضًا، وتدمر المادة الجينية المكونة داخل الخلايا سريعة الانقسام، وتلك المواد الجينية هي بالطبع المسؤولة عن عملية انقسام الخلايا.
 

تعد خلايا بصيلات الشعر من أكثر الخلايا التي تتميز بإمدادات دموية جيدة، مما يسمح لأدوية العلاج الكيميائي بالوصول إليها بكفاءة، إذ وجد أن حوالي 65٪ من الأشخاص الذين يتلقون العلاج الكيميائي سيعانون من تساقط الشعر
 

أدوية العلاج الكيميائي هي أدوية قوية تهاجم الخلايا السرطانية المتنامية سريعًا. وللأسف، تهاجم هذه الأدوية أيضًا خلايا أخرى متنامية سريعًا في جسمك، بما في ذلك تلك الخلايا الموجودة في جذور الشعر
 

وقد يسبب العلاج الكيميائي تساقط الشعر من جميع أنحاء الجسم ،وليس من فروة الرأس فقط. ففي بعض الأحيان تتساقط الرموش والحواجب وشعر الإبط والعانة وغير ذلك من الشعر الموجود في أنحاء الجسم، كما أن بعض أدوية العلاج الكيميائي تكون أكثر احتمالية من غيرها من حيث التسبب في تساقط الشعر، ويمكن أن تؤدي الجرعات المختلفة من الأدوية في حدوث التساقط بدرجة ما تبدأ من مجرد تقليل كثافة الشعر بدرجة بسيطة وحتى الصلع الكامل.
 

وبعد نهاية فترة العلاج، يبدأ شعرك عادة في النمو من جديد. ولكن احتمالية إعادة نموه بنفس سُمكه وطوله الأصليين تتحدد حسب العلاج. فبسبب الأنواع المختلفة من الإشعاع والجرعات المختلفة أيضًا، ستكون التأثيرات مختلفة على شعرك. وإذا تلقيت جرعات أعلى من الإشعاع، فقد يتسبب ذلك في تساقط الشعر بصفة دائمة.

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