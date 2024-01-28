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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على عدد من البلدات جنوب لبنان

صدى البلد

قالت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأحد، إن طيران ومدفعية الاحتلال الاسرائيلي، قصفت اليوم الاحد، عدداً من البلدات في جنوب لبنان.

وفقا لوسائل الإعلام اللبنانية شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلية غارات على بلدات الضهيرة، ومروحين، وعيتا الشعب، والجبين، ويارين ومارون الراس.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدات مركبا، وكفر كلا ووادي سلوقي.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الهجوم على مواقع لـ حزب الله جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن طائرات مقاتلة هاجمت قبل قليل موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حزب الله في محيط قريتي زبقين وحولا في جنوب لبنان.

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