"مشاهد مقززة" وراء الكواليس.. مطعم صيني يغلق أبوابه بسبب قذارته

انتشرت حالة من الاستنكار الواسعة بعد الكشف عن صور صادمة من وراء الكواليس لمطعم "كينسينجتون تاكي أواي" الصيني في ليفربول، وهي الصور التي تكشف السبب وراء إغلاق المطعم وتغريمه مبلغ ضخم قدره 6 آلاف جنيه إسترليني.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن حالة المطعم الصحية كانت سيئة للغاية لدرجة أنه أُغلق على الفور بسبب "خطر وشيك على الصحة"، وقال القاضي لصاحب المطعم إن "الحس السليم يُخبرك أن المكان غير مقبول".

كان المطعم يعج بالفئران مع إجراءات غير كافية لمكافحة الآفات، وانتشرت فضلات الفئران في كل مكان، بما في ذلك معدات إعداد الطعام والعبوات، واكتُشفت العديد من نقاط دخول القوارض.

وصرح موظفو الصحة البيئية من مجلس مدينة ليفربول أنه لا توجد إجراءات تنظيف منتظمة وفعالة، مما أدى إلى تراكم بقايا الطعام والدهون، وفقًا لتقرير صحيفة "إيكو" البريطانية.

وخلال عملية التفتيش في أغسطس 2021، تم تغريم مدير شركة Kеnsington Takеaway Ltd كيوان نيجسرشت سوميساراي بمبلغ 5200 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى تكاليف قدرها 750 جنيهًا وغرامة إضافية بقيمة 190 جنيهًا بعد إقراره بالذنب في 20 مخالفة لقواعد سلامة النظافة الغذائية.