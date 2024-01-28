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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج يكشف مفاجأة عن خطة إسرائيل الشيطانية وعلاقتها بـ الأونروا

نتنياهو
نتنياهو

كشف اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، عن أن اللقاء الذي يعقد في فرنسا بين أجهزة مخابرات مصر وأمريكا وإسرائيل ورئيس وزراء قطر، يبحث كافة النقاط المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وكذلك موقف إدارة قطاع غزة، وبحث إنشاء قوى سلام عربية.

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وتابع سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن إنشاء القوى السلام العربية سيكون عن طريق الجامعة العربية وليس الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الاتفاق سيكون واضحا بين جميع الأطراف. 

وأوضح اللواء سمير فرج، أن رئيس الوزراء البريطاني، زار المنطقة، لافتا إلى أن هناك صياغة أخرى من 10 دول منهم إيطاليا بشأن الأحداث الجارية في المنطقة وكذلك التهديد الحوثي في البحر الأحمر.

وأوضح اللوا سمير فرج، أن جرائم إسرائيل مستمرة في قطاع غزة، قائلا "الشيطان لو نزل مكنش عرف يعمل اللي إسرائيل عملته"، وهو ما ظهر في تصريحات منظمة الأونروا أمس، وحث إسرائيل الدول على سحب الدعم من الأونروا.

وأشار اللواء سمير فرج، إلى أن سكان قطاع يعانون معاناة شديدة جراء الإجراءات الإسرائلية، مبينا أن غزة هي أكبر سجن في العالم الآن، والتقييد على سكان القطاع منها العمالة الفلسطينية في تل أبيب وغلق المعابر الستة وهو ما يفاقم المعاناة لدى القطاع، إلى جانب سحب دعم الأونروا، وهي خطة شيطانية إسرائيلية.

وأكد اللواء سمير فرج، أن الهدف الإسرائيلي الشيطاني من ذلك هو الضغط على سكان قطاع غزة للتهجير واللجوء إلى الدول، مبينا أن الأمم المتحدة أكدت أن هذا عقاب جماعي على الفلسطينيين.

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