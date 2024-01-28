انفجار ضخم يهز أرجاء مدينة جباليا في شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بوقوع انفجار ضخم في مدينة جباليا الواقعة شمالي قطاع غزة.

وذكرت شبكة "قدس" أن هناك اشتباكات عنيفة في جباليا شمالي قطاع غزة وسط تحليق كثيف لطائرات حربية إسرائيلية.

واستشهد عدد من المواطنين، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال والمدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة في خان يونس ومناطق أخرى في جنوب وغرب مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية تأكيدها استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، في قصف مدفعي استهدف منطقة حي الأمل بخان يونس.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وعلى المناطق الغربية للمدينة، وهو ما اسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

كما قصفت مدفعية الاحتلال وطائراته مناطق في شمال قطاع غزة.