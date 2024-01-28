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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بصورة جديدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وتألقت ياسمين، بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جاكيت باللون الأسود وتوب بأكمام باللون البني الفاتح، ونسقت معه بنطال باللون الاسود، وحقيبة يد كبيرة الحجم باللون الأخضر،منحتها إطلاله مميزة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.


وتزينت ياسمين بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات،وهو ما  تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين على خصلات شعرها بتصفيفة انسيابية وناعمة منسدلا عبر أكتافها، ووضعت لمسات من الماكياج والألوان الهادئة والناعمة المتناسقة مع لون بشرتها،مما زادت من جمالها وأنوثتها وجمالها الطبيعي.

 

ياسمين صبري 
ياسمين ياسمين صبري أحدث ظهور إطلالة ساحرة

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