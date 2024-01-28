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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب السويد لليد يتأهل لأولمبياد باريس بعد تحقيق برونزية أمم أوروبا

صدى البلد

حصد منتخب السويد لكرة اليد الميدالية البرونزية في بطولة أمم اوروبا بعد الفوز على منتخب ألمانيا صاحب الأرض والجمهور ٣٤/٣١، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقدم المنتخب السويدي بنتيجة 18 / 12 في الشوط الأول، ليحاول المنتخب الألماني العودة للقاء وقلب الأمور لصالحه في الشوط الثاني، خاصة في ظل المؤازرة الجماهيرية الكبيرة.

ورغم ذلك، حافظ منتخب السويد على رباطة الجأش في مواجهة الضغط الجماهيري الألماني، لينال الميدالية البرونزية في النهاية، ويقتنص مقعدا في أولمبياد باريس، الصيف المقبل.

وفي الوقت نفسه، سيتعين على منتخب ألمانيا، الذي لم يفز بميدالية في أي من المسابقات الكبرى منذ برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وذهبية أمم أوروبا في نفس العام، خوض الملحق الأولمبي في مارس المقبل للحصول على فرصة اللعب في الأولمبياد.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الدنمارك مع نظيره الفرنسي في المباراة النهائية لأمم أوروبا، في وقت لاحق اليوم.

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