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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجونة ينجح في خطف هداف المصري لأخر الموسم

الجونة
الجونة

نجح نادي الجونة في التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، لتعويض رحيل المغربي أحمد بلحاج، عقب نهاية فترة إعارته من سيراميكا كليوباترا.

ونجح الجونة في ضم الكاميروني فرانك إيتوجا مهاجم المصري البورسعيدي، على سبيل الإعارة حى نهاية الموسم الحالي.

وأصبح إيتوجا رابع صفقات الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد التعاقد مع الجابوني آنيمي بيكالي، بعد فسخ عقده مع مودرن فيوتشر.

وضم الجونة أيضا، رضا صلاح جناح نادي المنصورة، ومحمود عبده لاعب فريق الجمارك.

ووافق الجونة على رحيل لاعبه كريم ممدوح إلى بلدية المحلة على سبيل الإعارة، بجانب سيف العجوز لاعب الوسط الذي انضم بشكل رسمي إلى فاركو.

وصعد الجونة بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية، ويلعب ضد طلائع الجيش الأربعاء المقبل.

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