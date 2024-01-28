بالقوة الضاربة .. تشكيل مصر أمام الكونغو بأمم إفريقيا

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب الكونغو في العاشرة مساء اليوم الأحد - بتوقيت القاهرة - ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ وجاء كالتالي :
محمد أبو جبل
أحمد فتوح
أحمد حجازي
محمد عبد المنعم
محمد هاني
حمدي فتحي
مروان عطية
محمد النني
أحمد سيد زيزو
محمود تريزيجيه
مصطفي محمد.
دكة البدلاء :
محمد صبحي - أحمد الشناوي - عمر كمال - علي جبر - ياسر ابراهيم - محمد حمدي - مهند لاشين - محمود حمادة _ محمود كهربا - مصطفي فتحي - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا