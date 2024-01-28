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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبهي.. علامات مبكرة تشير إلى انقطاع الدورة الشهرية

انقطاع الطمث
انقطاع الطمث

 انقطاع الطمث هو عملية طبيعية تحدث لكل النساء مع اقتراب الدورة الشهرية من نهاية حدوثها وتمثل نهاية سنين الإنجاب للمرأة، حيث أن النساء تولد بكل بويضاتهن عند الولادة، فعندما تتوقف المبايض عن التبويض، تنتهي الدورة الشهرية. عادة، يتم تشخيص انقطاع الطمث بعد مرور 12 شهرًا دون حدوث دورة شهرية، ويحدث في الغالب بين سن 48 إلى 51.

ووفقا لموقع هيلثي لاين نعرض لكم الاعراض المبكرة قبل انقطاع الدورة الشهرية. 

 

أعراض مبكرة قبل انقطاع الدورة الشهرية:

 

تبدأ فترة ما قبل انقطاع الطمث قبل عدة سنوات منها وتتميز بانخفاض كمية هرمون الاستروجين الذي يتم إنتاجه في الجسم. تستمر مرحلة ما قبل انقطاع الطمث حتى تتوقف المبايض عن إطلاق البويضات. تتميز المرحلة المبكرة من انقطاع الدورة الشهرية بالأعراض التالية:

 

فترات غير منتظمة

 

جفاف المهبل

 

حساسية من درجة الحرارة، وخاصة الهبَات الساخنة والتعرق الليلي

 

مشاكل النوم

 

تقرحات أو ألم  الثديين

 

التغيرات المزاجية الناتجة عن التقلبات الهرمونية

 

تباطؤ التمثيل الغذائي وزيادة الوزن

 

الشعر المتقصف، والخفيف وجفاف الجلد

 

 

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