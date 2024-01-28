ألذ طعم.. طريقة عمل القراقيش بالزيت والسكر على الفطار

خبز القراقيش من ألذ المخبوزات على وجبة الفطور مع كوب الشاي فهي شهية وسهلة التحضير ويمكن للأطفال تناولها لمكوناتها الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية العالية، لذا نقدم لكم طريقة تحضير هذه القراقيش بطريقة سهلة.

طريقة عمل قراقيش بالزيت والسكر

المقادير

1 كيلو دقيق

نصف كوب زيت

2 كوب ماء دافئ

4 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة خميرة

1ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير:

نحمي الفرن لدرجة حرارة 180.

نذوب الخميرة مع السكر بالماء الدافئ ونقلب جيداً.

ننخل الدقيق والبيكنج باودر والملح ثم نضيف الزيت و الخميرة و السكر ونقلب.

نعجن المكونات حتى تتشكل لدينا العجينة ثم نغطيها ونتركها تتخمر جانباً لمدة ساعة.

شكل العجينة حسب الرغبة ونضعها في الصينية ثم في الفرن لحوالي 10-15 دقائق حتى تنضج

وتكتسب لوناً ذهبياً،نخرج القراقيش من الفرن ونتركها تبرد وبذلك تصبح جاهزة.



