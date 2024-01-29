لن تتخيل.. سعر فستان درة يثير ضجة عبر إنستجرام | شاهد

نشرت الفنانة درة، صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت درة، مرتدية فستاناً طويلًا وأنيقًا باللون الأبيض ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وبلغ سعر الفستان 200 ألف جنيه مصري مما أثار الجدل حولها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت درة، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت درة، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور درة