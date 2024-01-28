بعد جلسة تصويرها الجريئة.. 10 صور أثارت ضجة لهيفاء وهبي |شاهد

تألقت الفنانة هيفاء وهبي، خلال جلسة تصويرها الأخيرة التي خضعت لها بفستان لافت ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وتحرص الفنانة هيفاء وهبي، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وتميل هيفاء وهبي، إلى ارتداء الفساتين الأنيقة والملابس المميزة التي تبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هيفاء وهبي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما تفضل هيفاء وهبي، الوان الشعر الغامقة مثل البني والأسود التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها.

وإليكم صور هيفاء وهبي