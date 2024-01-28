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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بوت غريب.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها | شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا جديدة لها من داخل الطائرة  عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

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وتألقت ياسمين صبري، مرتدية بنطالا أنيقا باللون الأبيض مع قميص باللون الأبيض وجاكيت بسيط باللون البيج الناعم الذي يبرز جمالها، وانتعلت بوت طويل ذا تصميم مميز ومختلف.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار البيج الناعم  لونا للشفاة  مما أبرز جمالها. 

واختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ياسمين صبري 

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