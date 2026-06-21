تركي آل الشيخ يكشف مشاركة جيانكارلو إسبوزيتو الصلاة داخل مسجد بالسعودية

كشف تركي آل الشيخ عن موقف لافت جمع نجم هوليوود جيانكارلو إسبوزيتو بفريق عمل فيلم Seven Dogs خلال تواجده في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الممثل الأمريكي نطق الشهادتين وشارك أعضاء الفريق أداء الصلاة داخل أحد المساجد.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على «فيسبوك» تعليقًا أوضح فيه تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن إسبوزيتو، المعروف عالميًا بدوره في مسلسل Breaking Bad، شارك فريق العمل هذه اللحظات خلال وجوده في المملكة



أضاف: «بعد ارتياحه في التعامل مع المسلمين أثناء التصوير في المملكة العربية السعودية والفيديو له أمس مع موظفين شركة صلة.. الحمدلله».