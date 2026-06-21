رسائل غامضة تربك البرازيل.. اختراق إلكتروني يطلق تحذيرات من «غزو فضائي»

شهدت البرازيل حالة من الجدل والارتباك بعدما تلقى ملايين المواطنين رسائل نصية غريبة تحذر من هجوم وشيك تشنه كائنات فضائية، في حادثة تبين لاحقاً أنها نتجت عن اختراق إلكتروني لأنظمة التنبيه الحكومية.

وأوضح فولني فولف، السكرتير الوطني لشؤون الحماية والدفاع المدني بوزارة التكامل والتنمية الإقليمية، أن المخترقين تمكنوا من إرسال تسع رسائل عبر نظام البث الجماعي لشبكات الهاتف الخلوي، الذي بدأ العمل به عام 2025، إضافة إلى رسالة واحدة عبر نظام الرسائل القصيرة التقليدي SMS.

واختلفت محتويات الرسائل من منطقة إلى أخرى؛ إذ تلقى بعض السكان إشعارات تتضمن عبارات غامضة مثل “كراهية البشر”، بينما وصل إلى سكان مدينة بيلو هوريزونتي تحذير يتحدث عن هجوم لمركبات فضائية مجهولة. وجاء في إحدى الرسائل: «احذروا.. هجوم فضائي وشيك».

وأكد فولف أن الرسائل المضللة جرى توزيعها خلال الفترة الممتدة من مساء الجمعة وحتى صباح السبت، مشيراً إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الاختراق وتحديد المسؤولين عنه.