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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ميرهان حسين أثارت ضجة | شاهد

ميرهان حسين
ميرهان حسين

تصدرت الفنانة ميرهان حسين، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها حول موعد حفل زفافها.

وتحرص الفنانة ميرهان حسين، على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وتفضل ميرهان حسين، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد ميرهان حسين، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما تفضل ميرهان حسين، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ميرهان حسين 

ميرهان ميرهان حسين صور ميرهان حسين شيرين عبد الوهاب خطيب ميرهان حسين

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