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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مريم الصادق المهدي: السودان مُهدد بالفناء ومعظمنا تحوّل ما بين نازح ولاجئ|فيديو

مريم الصادق المهدي
مريم الصادق المهدي

قالت مريم الصادق المهدي وزير خارجية السودان سابقًا، إن الإرادة الوطنية السودانية لم تتشكل حتى الآن لمساعدة الأطراف الدولية على حل الأزمة الحالية.

 

وأضافت مريم الصادق المهدي وزير خارجية السودان سابقًا، خلال حوارها ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "رفض الآخر سبب عدم توافر الإرادة الوطنية لحل الأزمة السودانية حتى الآن".

 

وأشارت: "موقع السودان هدف لكل الدول.. فكل من يريد أن تكون له سيطرة في إفريقيا يحاول السيطرة على السودان"، موضحة: "وطننا السوداني مهدد بالفناء ومعظمنا تحول ما بين نازح ولاجئ".

 

وأكدت مريم الصادق المهدي وزير خارجية السودان سابقًا،: "حل الأزمة السودانية سيكون بأيدي أبنائها"، مضيفه: "أحيي الشعب السوداني على صموده وتمسكه بعدم الانخراط في هذه الحرب ".
 

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