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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المبيعات تدفع بأرباح مصر لصناعة الكيماويات النصفية إلى الارتفاع

صدى البلد

كشفت شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 0.2%، على أساس سنوي.

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، تسجيل صافي ربح بلغ 281.13 مليون جنيه منذ يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 280.58 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 462.37 مليون جنيه، مقابل 455.84 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن مصر لصناعة الكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 241.21 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر 2023، مقابل 219.02 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات، وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.

مؤشرات سنوية

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 543.48 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 211.04 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات شركة مصر لصناعة الكيماويات خلال العام المالي الماضي إلى 867.94 مليون جنيه، مقابل 550.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

منتجات شركة مصر لصناعة الكيماويات

وتنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما ،و تعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات في مصر والشرق الأوسط تمتلك مصنع رئيسي يقع في المكس بالإسكندرية.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهم الشركة فى حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشركة.

مصر لصناعة الكيماويات القابضة للصناعات الكيماوية المؤشرات المالية شركات وزارة قطاع الأعمال مليون جنيه

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