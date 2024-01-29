عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| حقيقة تبطين هرم "منكاورع".. وضبط أسعار السلع في الأسواق أولوية قصوى للحكومة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى سياق التقرير التالي. 

txt

أحمد موسى: الإخوان الإرهابية اقتحمت السجون وحرقت مؤسسات الدولة في 28 يناير 2011

أحمد موسى: الإخوان الإرهابية اقتحمت السجون وحرقت مؤسسات الدولة في 28 يناير 2011
خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، فقرة للحديث عن أحداث ذكرى يوم ٢٨ يناير ٢٠١١.

الخارجية: ندين بشدة أي أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الأردن
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، إدانة مصر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له موقع على حدود الأردن مع سوريا.
 الوزراء: أفكار جديدة لدعم جهود تطوير صناعة الدواء
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع رئيس هيئة الدواء.

فتاة تستغيث: والدى طلب 150 ألف جنيه مقابل التخلي عن حفيدته

عرض برنامج "تفاصيل" مأساة فتاة تدعى إيمان من محافظة كفر الشيخ  مع والدها الذى دمر حياتها 

متحدث الوزراء: ضبط أسعار السلع في الأسواق أولوية قصوى للحكومة.. فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ضبط أسعار السلع في الأسواق يعد أولوية قصوى لدى الحكومة.

أحمد موسى: مصر تصدر خلال السنوات الست القادمة بـ145 مليار دولار
أكد الاعلامي أحمد موسى، أن نواجه زيادة معدل النمو السكاني بالمشروعات والتنمية، مضيفا انه كلنا شركاء في مواجهة زيادة النمو السكاني.
 

الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا يشيد بدور مصر فى دعم القضية الفلسطينية 
قالت ماهلينجي بينجو موتسيري ، متحدثة الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، إن الحكومة والشعب في جنوب أفريقيا رفع دعوى قضائية عن طريق محكمة العدل الدولية دعما للقضية الفلسطينية، وهذا من دافع مساعدة شعب جنوب أفريقيا لوقف إطلاق النار من أجل وقف هذه الخسائر الإنسانية الفلسطينية، وتزويده من كل المساعدات الطبية والإنسانية والأغذية، وجنوب أفريقيا تدعم الشعب الفلسطيني.
 اللي بيحصل جنون| خيري رمضان يطالب رئيس الوزراء بشرح ماذا يحدث للأسعار
وجه الإعلامي خيري رمضان رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.مصطفى وزيري يكشف حقيقة تبطين هرم "منكاورع" من جديد
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هرم "منكاورع" هو الهرم الأصغر وهو الهرم الوحيد الذي تم بنائه من الأسفل بالجرانيت ما يقرب من ثلث ارتفاع الهرم، ولكن تلك الحجارة وقعت بجانب الهرم، ولذلك تم التفكير في عمل مجسات من الناحية الشمالية، لافتا إلى أنه لا أحد حتى الآن يعرف أبعاد قاعدة الهرم لأن كتل الحجارة مركونة من الزوايا الأربع للهرم. بعاد أبعاد.

اخبار التوك شو 28 يناير 2011 أحمد موسى استقرار الاردن الإخوان الإرهابية الإعلامي أحمد موسى الأردن الحزب الحاكم الخارجية المصرية الدكتور مصطفى مدبولى المتحدث باسم مجلس الوزراء القضية الفلسطينية النمو السكاني المشروعات والتنمية المستشار محمد الحمصاني دعم القضية الفلسطينية رئاسة مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزارة الخارجية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

طقس مضطرب وأمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد

قبل دخول موسم رمضان| تعرف على أماكن بيع الأرز بأقل سعر

ركلات الترجيح تحسم التأهل| التعادل 1-1 بين مصر والكونغو في أمم إفريقيا

«البداية كانت غلط»|مدافع الزمالك السابق يفتح النار بعد الخروج من أمم أفريقيا

محلل رياضي: خروج منتخب مصر من الأمم الأفريقية أمر طبيعي للغاية|لهذا السبب

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو..شكري: الاعتداءات الإسرائيلية بغزة سبب ما يشهده البحر الأحمر..و"الذهب" تفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

مصرع 7 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بـ البرازيل

تعليق جديد من إيران على استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن

متى يوم 27 رجب 2024.. الإفتاء: على بُعد 10 خطوات فاغتنموا ليلته

قبل افتتاحه اليوم برعاية رئيس الوزراء.. ننشر تفاصيل مؤتمر نظام التعليم «STEM»

خطر على القلب|جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن أدرينالين لاعبي المنتخب المصري

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجاكيت وشراب طويل.. ياسمين الخطيب تظهر عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة| شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام في حفلها مع تامر عاشور|شاهد

برصاصة داخل رأسه.. شاب برازيلي يحتفل لمدة 4 أيام دون وعي |تفاصيل

بملابس غريبة .. غادة عبدالرازق تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ